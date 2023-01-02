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Политика

РК, США и Японии критикуют Пхеньян за пуски баллистических ракет

Write: 2023-01-02 13:42:04Update: 2023-01-02 13:43:56

РК, США и Японии критикуют Пхеньян за пуски баллистических ракет

Photo : YONHAP News

«Заявление Севера о стимулировании усилий по укреплению так называемого «потенциала самообороны» станет вызовом мировому сообществу». Об этом говорится в пресс-релизе МИД РК по итогам состоявшегося 31 декабря телефонного разговора спецпредставителя РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гона, спецпредставителя США по северокорейским вопросам Сона Кима и директора департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Участники разговора предупредили, что провокации Севера ещё больше усугубят его изоляцию и заставят столкнуться с мощным противодействием  мирового сообщества. Единственный способ для Северной Кореи облегчить экономические трудности своего народа - это прекратить провокации, вернуться к диалогу, восстановить взаимодействие с внешним миром и направить ресурсы, которые тратятся на ядерную и ракетную программы, на стабилизацию жизни людей,- говорится в пресс-релизе. 
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