РК инвестирует в научные исследования 5,2 млрд долларов

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В 2023 году в научные исследования и разработки планируется инвестировать 5 млрд 200 млн долларов. Как сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, данная сумма на 3,9% превышает затраты прошлого года. 2 млрд 700 млн долларов выделено на развитие ключевых технологий будущего, таких как искусственный интеллект, полупроводники, передовые биотехнологии и беспроводные сети 6G. Предстоящие космические проекты, в том числе, третий запуск первой отечественной космической ракеты «Нури» в первой половине следующего года идут по графику,- сообщили в министерстве. На фундаментальные научные исследования для поддержки молодых учёных в сферах искусственного интеллекта, полупроводниковых, аэрокосмических технологий, создание инновационного исследовательского центра будет выделено 1,5 млрд долларов.