Католики РК отдают дань уважения покойному Папе Бенедикту XVI

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Южнокорейские католики оплакивают смерть Папы Римского на покое Бенедикта XVI. Понтифик, возглавлявший католическую церковь с 2005 по 2013 год, скончался утром 31 декабря в Ватикане в возрасте 95 лет. Он ушёл на покой добровольно по состоянию здоровья. В Мёндонском кафедральном соборе в Сеуле установлен поминальный алтарь. Архиепископ Сеула Петер Чон Сун Тхэк, кардинал Эндрю Ём Су Чжон и другие руководители католической церкви РК посетили алтарь, чтобы почтить память покойного. Во время новогодней мессы кардинал Петер Чон Сун Тхэк молился о переходе Папы Бенедикта XVI на небеса, назвав его «апостолом мира, духовным учителем и лидером нашего времени, который уважал ценности традиционной церкви, пытаясь идти в ногу с новым меняющимся миром». Конференция католических епископов Кореи опубликовала молитву об упокоении души Бенедикта XVI на небесах.