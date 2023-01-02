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Католики РК отдают дань уважения покойному Папе Бенедикту XVI

Write: 2023-01-02 14:42:54Update: 2023-01-02 15:25:56

Католики РК отдают дань уважения покойному Папе Бенедикту XVI

Photo : YONHAP News

Южнокорейские католики оплакивают смерть Папы Римского на покое Бенедикта XVI. Понтифик, возглавлявший католическую церковь с 2005 по 2013 год, скончался утром 31 декабря в Ватикане в возрасте 95 лет. Он ушёл на покой добровольно по состоянию здоровья. В Мёндонском кафедральном соборе в Сеуле установлен поминальный алтарь.  Архиепископ Сеула Петер Чон Сун Тхэк, кардинал Эндрю Ём Су Чжон и другие руководители католической церкви РК посетили алтарь, чтобы почтить память покойного. Во время новогодней мессы кардинал Петер Чон Сун Тхэк молился о переходе Папы Бенедикта XVI на небеса, назвав его «апостолом мира, духовным учителем и лидером нашего времени, который  уважал ценности традиционной церкви, пытаясь идти в ногу с новым меняющимся миром». Конференция католических епископов Кореи опубликовала молитву об упокоении души Бенедикта XVI на небесах. 
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