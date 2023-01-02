Большинство корейцев предпочитают человеческие отношения деньгам

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Большинство южнокорейцев считают основной жизненной ценностью человеческие отношения. Об этом свидетельствуют результаты опроса двух тысяч взрослых жителей страны, проведённого телерадиокомпанией KBS в преддверии Нового года. Отвечая на вопрос о том, что они считают более важным в жизни - деньги, убеждения или человеческие отношения - 48% респондентов ответили, что они предпочитают человеческие отношения. То есть, они не относят себя ни к либеральному, ни к консервативному лагерю, когда речь идёт о жизненных ценностях, которыми дорожат корейцы. Деньги предпочитают 37%, убеждения - всего лишь 9% респондентов. Большинство участников опроса ответили, что среди человеческих отношений для них наиболее важными являются семейные отношения. Из двух вариантов – жить по своему усмотрению или жить в сотрудничестве с другими – второй вариант выбрали вдвое больше респондентов, чем первый. Выбирая между экономическим ростом и политикой социального обеспечения большинство опрошенных назвали политику социального обеспечения. Респондентов, ответивших, что прибыль компании должна принадлежать рабочим, было вдвое больше, чем тех, кто считает, что прибыль компании принадлежит её руководителям. Более половины опрошенных считают также, что охрана окружающей среды важнее развития городов. Кроме этого, число респондентов, предпочитающих общественное равенство, было на 5% больше тех, кто предпочитает свободную конкуренцию.