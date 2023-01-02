Президент РК призвал ликвидировать помехи росту экономики

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Первоочередное внимание следует уделять решению проблем общественного благосостояния, быстро и решительно ликвидируя помехи, блокирующие рост и развитие экономики. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль в ходе состоявшейся 2 января встречи с руководителями страны. Встреча прошла в доме приёмов Ёнбингван на территории бывшей президентской резиденции Чхонвадэ. Глава государства призвал также непоколебимо защищать закон. «Три главные реформы в сфере труда, образования и пенсионного обеспечения непростые, но их следует провести, поскольку народ поручил это сделать»,- подчеркнул президент. При этом он предостерёг от излишних уступок, которые, по его словам, угрожают процветанию страны. Юн Сок Ёль подтвердил приверженность экономике, возглавляемой частным сектором, пообещав обеспечить полную поддержку торговли, науки и технологий. Глава государства отметил, что солидарность с мировым сообществом, основанная на универсальных ценностях, не только отвечает требованиям Конституции страны, но и национальным интересам.