Президент РК посетил миссию Ватикана в Сеуле

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2 января президент РК Юн Сок Ёль посетил миссию Ватикана в Сеуле, где почтил память покойного бывшего Папы Бенедикта XVI. В ходе беседы с Альфредом Сюеребом, апостольским нунцием в РК, Юн Сок Ёль сказал, что он помнит покойного Папу за его особый интерес к будущему РК и искренние молитвы о мире на Корейском полуострове. Апостольский нунций поблагодарил президента за визит и пообещал молиться за мир на Корейском полуострове в соответствии с пожеланиями покойного. В книге соболезнований глава государства написал: «Мы навсегда запомним покойного папу Бенедикта XVI, посвятившего себя правде, любви, свободе и миру всего человечества». 1 января южнокорейский президент направил телеграмму Папе Франциску, в которой выразил соболезнования в связи со смертью Бенедикта от имени правительства и народа страны.