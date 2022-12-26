Джо Байден: РК и США не обсуждают совместные ядерные учения

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Президент США Джо Байден дал отрицательный ответ на вопрос журналистов о том, обсуждают ли Сеул и Вашингтон «совместные ядерные учения». Позднее его слова подтвердил представитель Белого года. Эксперты напомнили, что данный термин может использоваться только для учений с участием двух ядерных государств. Сеул и Вашингтон обсуждают не конкретно совместные ядерные учения, а возможность участия американских ядерных сил в реагировании на ядерные угрозы Северной Кореи. Об этом сообщила третьего января журналистам представитель администрации южнокорейского президента Ким Ын Хе. Накануне президент РК Юн Сок Ёль заявил в интервью, что Сеул и Вашингтон обсуждают применение концепции совместного планирования боевых операций и совместных учений ядерных сил. По его словам, в условиях, когда Северная Корея обладает ядерным орудием, сложно успокоить южнокорейских граждан только заявлениями о том, что США смогут их защитить с помощью «ядерного зонтика» или расширенного сдерживания. Поэтому Сеул планирует принять участие в операциях ядерных сил США. Однако в ходе 54-го южнокорейско-американского консультативного совещания по вопросам совместной безопасности, состоявшегося в ноябре прошлого года, представители РК и США договорились о том, что в случае необходимости американские стратегические вооружения могут быть размещены на Корейском полуострое. Стороны договорились также укреплять совместные оборонительные возможности, взаимодействовать в обмене информацией и реализации договорённостей о сдерживании северокорейских ядерной и ракетной угроз, продолжать проведение совместных военных учений.