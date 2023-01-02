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В Корее

В РК снова более 80 тысяч новых случаев COVID-19

Write: 2023-01-03 11:50:40Update: 2023-01-03 12:58:58

В РК снова более 80 тысяч новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, второго января в стране зарегистрированы 81.056 новых случаев COVID-19. Количество заболевших в 3,5 раза больше, чем накануне, и примерно столько же, как неделю назад. Это свидетельствует о том, что зимняя волна распространения вируса набирает обороты. Карантинные власти внимательно следят за распространением нового подварианта вируса Омикрон XBB 1.5, который может быть более заразным и устойчивым к вакцинам. С 8 декабря прошлого года в стране выявлены 13 случаев заражения XBB 1.5, в том числе, семь среди прибывших из-за рубежа. Со 2 января ужесточены карантинные требования к прибывающим из Китая, где растёт заболеваемость. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 620 человек, что на 17 человек меньше, чем накануне. Отметка третий день подряд превышает 600 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 29 человек. Коэффициент смертности 0,11%. 
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