Минобороны РК: Испытания твёрдотопливной ракеты прошли успешно

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Успешные лётные испытания отечественной твёрдотопливной ракеты-носителя, проведённые на прошлой неделе, отражают прогресс в стремлении РК обеспечить независимость в области космической безопасности. Об этом сообщили 2 января в министерстве обороны, приведя подробности очередного эксперимента, осуществлённого 30 декабря прошлого года Корейским агентством оборонного развития. Эксперимент включал испытания двигателя на сгорание второй, третьей и четвертой ступеней ракеты. Для первых трёх ступеней ракеты используется твёрдое топливо, а для четвёртой ступени – жидкое, поскольку его количество легче регулировать для обеспечения точного вывода ракеты на орбиту. Все этапы испытания прошли нормально,- сообщил на условиях анонимности представитель Корейского агентства оборонного развития. «Трудно сказать конкретно, какого прогресса мы добились, но прогресс был значительный»,- добавил он. По данным министерства обороны, были проверены сгорание топлива, отделение ступеней, управление ориентацией верхней ступени ракеты и отделение макета спутника. Успех лётного испытания представляет собой важную веху в укреплении фундамента для южнокорейских космических сил,- говорится в сообщении минобороны. К 2025 году ракета должна вывести на низкую околоземную орбиту разведывательный спутник массой 500 кг. Технологии, полученные в рамках проекта создания ракеты-носителя, будут переданы гражданскому сектору экономики для активизации космической отрасли.