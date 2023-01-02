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В Корее

Ужесточены карантинные требования для прибывающих из Гонконга и Макао

Write: 2023-01-03 12:56:52Update: 2023-01-03 12:57:59

Ужесточены карантинные требования для прибывающих из Гонконга и Макао

Photo : YONHAP News

С 7 января к южнокорейским гражданам и иностранцам, прибывающим из Гонконга и Макао, будут применяться те же карантинные требования, что и к прибывающим из Китая. В этих специальных районах Китая растут заболеваемость коронавирусом и смертность. ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до вылета, либо экспресс-тест на антиген, который сделан не позднее чем за 24 часа до вылета в РК, необходимо предоставить при регистрации на рейс, вылетающий в РК, и в южнокорейском аэропорту по прибытии. Иностранцам после прибытия в РК необходимо пройти ещё один тест и оставаться в специальном помещении аэропорта до получения отрицательного результата. Граждане РК и зарегистрированные иностранцы должны сдать ПЦР-тест в течение 24 часов после прибытия и соблюдать самоизоляцию по месту жительства до тех пор, пока не подтвердится отрицательный результат теста. Данные меры действуют до конца февраля. 
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