Президент РК призвал правительство активно проводить реформы

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В прошлом году, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, южнокорейское правительство работало над стабилизацией цен и решением ключевых политических задач. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 3 января на первом в наступившем году заседании правительства страны. Он призвал активно проводить три главные реформы - в сферах труда, образования и пенсионного обеспечения. Глава государства выразил надежду на то, что он в ближайшее время увидит результат реформ. Наступивший 2023 год должен стать периодом, когда правительство страны выполнит обещания, данные народу, когда каждое министерство будет составлять подробные планы работы для реализации ключевых политических задач,- отметил Юн Сок Ёль. Познакомившись с фотоснимками Земли и Луны, сделанными беспилотным космическим аппаратом «Танури», он подчеркнул важность развития высоких технологий. «Сейчас мы смотрим на изображения Земли, отправленные «Танури», но в не столь отдалённом будущем мы сможем увидеть национальный флаг Тхэгыкки, установленный на Луне южнокорейским астронавтом»,- сказал глава государства. Он поручил правительству активизировать работу по созданию государственного аэрокосмического агентства, запланированному на этот год.