Производители полупроводников получат налоговые льготы

Photo : YONHAP News

На фоне усиления конкуренции на мировом рынке правительство РК будет стремиться расширить налоговые льготы для стратегических отраслей, таких как производство полупроводников. Об этом сообщили 2 января в министерстве планирования и финансов РК, напомнив, что проект поправок в налоговый кодекс предусматривает повышенный налоговый вычет в размере 15% к инвестициям крупных конгломератов в производство полупроводников. Ныне действующий вычет составляет 8%. Налоговый вычет для малого и среднего бизнеса вырастет с нынешних 16% до 25%. После пандемии и разрушения цепочек поставок мировое сообщество вновь осознало важность наличия производственных мощностей внутри каждой страны с точки зрения экономической целесообразности и национальной безопасности,- говорится в заявлении министерства планирования и финансов. Ожидается, что меры, предложенные правительством, помогут отечественной индустрии полупроводников ежегодно экономить на налогах 2 млрд 850 млн долларов. До конца января проект поправок поступит на утверждение в Национальное собрание.