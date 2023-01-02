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Культура

Плотность ультрадисперсной пыли в Сеуле на рекордно низком уровне

Write: 2023-01-03 14:49:35Update: 2023-01-03 15:48:25

Плотность ультрадисперсной пыли в Сеуле на рекордно низком уровне

Photo : YONHAP News

По данным столичного правительства, средняя плотность ультрадисперсных частиц пыли в Сеуле составила в прошлом году 18 микрограммов на кубометр. Это самый низкий показатель с момента начала анализа качества воздуха в 2008 году, что стало результатом усилий по решению проблемы загрязнения воздуха и благоприятных погодных условий. Ультрадисперсные частицы имеют диаметр менее 2,5 микрометров. Являясь канцерогеном, они содержатся в пыли, копоти и дыме. Среднегодовая плотность ультрадисперсных частиц пыли, составлявшая 21 микрограмм на кубометр в 2020 году, снижалась три года подряд. Кроме того, в прошлом году в Сеуле было 182 дня с низким уровнем ультрадисперсной пыли, а с высоким уровнем – 31 день. Это минимальный показатель за всё время наблюдений. Столичное правительство работает над сокращением числа транспортных средств с устаревшими дизельными двигателями, угольных электростанций и других источников выбросов ультрадисперсной пыли. Весь общественный транспорт, курсирующий по городу, переведён на сжатый природный газ. Растёт число электромобилей-такси и электробусов.
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