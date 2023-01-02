Банк Кореи и правительство приложат усилия для стабилизации экономики

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Банк Кореи будет тесно сотрудничать с правительством для стабилизации отечественной экономики, столкнувшейся с высокой неопределённостью на внутреннем и мировых рынках. Об этом заявил управляющий Банком Кореи Ли Чхан Ён, выступая на встрече с финансовыми лидерами, состоявшейся 3 января в Сеуле. По его словам, «неопределённость настолько высока, что будущее туманно». Однако центральный банк продолжит уделять первостепенное внимание борьбе с инфляцией, учитывая состояние экономики и финансовых рынков и сохраняя бдительность в отношении чрезмерной волатильности. Подводя итоги прошлого года, Ли Чхан Ён сказал, что южнокорейская экономика столкнулась с огромными проблемами, вызванными стремительной инфляцией и нестабильностью на финансовых и валютных рынках. Выразив опасения, что неопределённость сохранится и в этом году, он предостерёг от чрезмерного пессимизма, который может излишне охладить экономику.