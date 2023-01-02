К празднику Соллаль торговые сети предложат скидки до 50%

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К празднику Нового года по лунному календарю (Соллаль) крупные торговые сети РК готовятся предложить скидки до 50%. Об этом сообщил депутат Национального собрания от партии Сила народа Сон Иль Чжон, выступая 3 января на совещании по политическим вопросам. Он отметил, что правящая партия и правительства примут все необходимые меры для того, чтобы простые люди не остались в праздник голодными из-за последствий экономического спада. Праздничные выходные дни продлятся с 21 по 24 января. Правящая партия обратилась к правительству с просьбой расширить поставки в магазины популярных праздничных продуктов, включая сельскохозяйственную и рыболовную продукцию. Представители крупных сетей супермаркетов, которые присутствовали на совещании, обещали рассмотреть возможность предоставления скидок до 50%, чтобы облегчить трудности простых людей. Правительство и правящая партия обсудили также возможность оказания помощи примерно 1 млн 180 тыс. домохозяйств с низким доходом в оплате счетов за электроэнергию, а также освобождения от платы за проезд по скоростным шоссе и парковку в течение праздничного периода. Объявление о мерах поддержки ожидается 4 января.