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Зарплата госслужащих высшего ранга заморожена

Write: 2023-01-03 15:58:30Update: 2023-01-03 17:13:31

Зарплата госслужащих высшего ранга заморожена

Photo : YONHAP News

Кабинет министров РК принял решение заморозить заработную плату государственных служащих высшего ранга до конца текущего года. Как сообщили 3 января в министерстве труда и занятости, данное решение принято в рамках сокращения расходов правительства и обеспечения финансовой дисциплины. Решение о замораживании заработной платы касается всех государственных служащих выше четвёртого разряда, то есть, от заместителей директоров департаментов до премьер-министра Хан Док Су и президента страны Юн Сок Ёля. При этом госслужащие выше заместителя министра должны добровольно сократить свою зарплату на 10%. По данным министерства, годовая зарплата президента в этом году составит 245 млн вон (193 тыс. долларов). Однако зарплата госслужащих пятого разряда и ниже будет повышена на 1,7%. Первый разряд является самым высоким, а девятый - самым низким. Между тем, ежемесячная заработная плата старшего ефрейтора (капрала) в этом году будет увеличена с 530 до 785 долларов, а к 2025 году - до 1.175 долларов.
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