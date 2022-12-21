Валютные резервы РК растут из-за снижения курса доллара

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Как сообщили 4 января в Банке Кореи, в конце декабря прошлого года валютные резервы страны составили 423 млрд 160 млн долларов. Это на 7 млрд 60 млн долларов больше, чем в предыдущем месяце. Валютные резервы растут два месяца подряд, поскольку ослабление доллара привело к росту стоимости активов, деноминированных в других валютах. В декабре курс доллара понизился на 2,8% по отношению к другим валютам. До октября прошлого года Банк Кореи продавал доллары, чтобы остановить чрезмерное падение воны. За период с июля по сентябрь было продано чистых активов на сумму 17 млрд 540 млн долларов. В результате валютные резервы составили в конце октября 414 млрд 10 млн долларов. Валютные резервы состоят из ценных бумаг и депозитов, деноминированных в иностранной валюте, резервных позиций Международного валютного фонда, специальных прав заимствования и золотых слитков. 87,4% южнокорейских валютных резервов составляют иностранные ценные бумаги, в частности, казначейские облигации США.