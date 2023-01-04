3 января в РК 78.575 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, третьего января в стране зарегистрированы 78.575 новых случаев COVID-19. Количество заболевших на 10% меньше, чем неделю назад. Карантинные власти внимательно следят за распространением нового подварианта вируса Омикрон XBB 1.5, который может быть более заразным и устойчивым к вакцинам. С 8 декабря прошлого года в стране выявлены 13 случаев заражения XBB 1.5, в том числе, семь среди прибывших из-за рубежа. Со 2 января ужесточены карантинные требования к прибывающим из Китая, где растёт заболеваемость. С 7 января аналогичные меры вводятся в отношении прибывающих из Гонконга и Макао. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 623 человека. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 54 человека. Коэффициент смертности 0,11%.