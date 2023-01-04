МИД КНР: Меры реагирования на COVID-19 должны быть обоснованными

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Китай считает, что меры реагирования на COVID-19 во всех странах должны быть научно обоснованными. Они не должны использоваться для политических манипуляций или дискриминации, не должны влиять на регулярные обмены между людьми и международное сотрудничество. Об этом заявила 3 января представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, комментируя ужесточение рядом стран карантинных мер в отношении прибывающих из Китая. Штаммы COVID-19, которые распространяются в настоящее время в Китае, ранее уже были обнаружены в других местах, и новый вариант может появиться в любой точке планеты, поэтому нет необходимости во введении специальных ограничений на въезд из Китая,- подчеркнула Мао Нин. К настоящему моменту 14 стран, включая РК, Австралию, Канаду, США, Великобританию и Японию, ужесточили карантинные меры для въезжающих из Китая.