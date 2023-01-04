31% ввозных случаев COVID-19 - доля Китая

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У 142 человек, прибывших в РК из Китая в течение прошлой недели, подтверждено наличие вируса COVID-19, что составляет порядка 31% от общего числа ввозных случаев заболевания. Об этом сообщил 4 января министр здравоохранения и социального обеспечения Чо Гю Хон. По его словам, в настоящее время необходимо активизировать усилия для того, чтобы не допустить распространение коронавируса внутри страны. Ранее РК ужесточила карантинные требования в отношении граждан страны и иностранцев, прибывающих из Китая, Гонконга и Макао. Министр подчеркнул, что подобные меры носят превентивный характер и нацелены на блокирование въезда заболевших на территорию страны. Он напомнил о необходимости ношения защитных масок в помещениях и призвал жителей страны, в особенности лиц пожилого возраста, пройти дополнительную вакцинацию.