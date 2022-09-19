Действие межкорейского военного соглашения может быть приостановлено

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Президент РК Юн Сок Ёль поручил управлению национальной безопасности рассмотреть вопрос о приостановке действия межкорейского соглашения в военной области. Это может быть сделано в том случае, если Пхеньян совершит ещё одну провокацию, нарушающую территориальную целостность РК,- сообщила 4 января журналистам представитель администрации президента Ким Ын Хе. По её словам, глава государства приказал министру обороны создать подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для проведения разведывательного патрулирования и радиоэлектронной борьбы, а также наладить производство малогабаритных БПЛА в течение года. Президент приказал вооружённым силам находиться в состоянии повышенной готовности. Соглашение о снижении напряжённости на Корейском полуострове и предотвращение случайных военных столкновений было подписано 19 сентября 2018 года в Пхеньяне. Оно предусматривает прекращение враждебных действий в отношении друг друга и устранение опасности войны. Соглашение предусматривает также установление 10-километровой буферной зоны вдоль сухопутной границы, в которой запрещены артиллерийские стрельбы и военные учения. Аналогичные буферные зоны шириной 80 км устанавливаются в Восточном и Жёлтом морях.