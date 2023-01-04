Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

Экспорт культурных контентов из РК достиг в 2021 году рекорда

Write: 2023-01-04 14:23:23Update: 2023-01-04 14:52:00

Экспорт культурных контентов из РК достиг в 2021 году рекорда

Photo : YONHAP News

В 2021 году экспорт южнокорейских культурных контентов достиг рекордного уровня в 12 млрд 400 млн долларов. Как сообщили 4 января в министерстве культуры, спорта и туризма, это на 4,4% больше, чем в 2020 году. К культурным контентам относится продукция, защищённая  авторским правом и доступная для публики. Это, в частности, публикации, музыку, игры, радиопередачи, кинофильмы, мультфильмы, рекламу и образовательную информацию.  Экспорт культурных контентов превысил в позапрошлом году экспорт бытовой техники, электромобилей  и дисплеев.  Общий доход индустрии контентов в 2021 году составил 137,5 трлн вон (107 млрд долларов), что на 7,1% больше, чем в предыдущем году. Число предприятий отрасли увеличилось на 9,1% в годовом исчислении до 109 тысяч, но количество рабочих сократилось на 4,8% до 611 тысяч человек. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, ожидается, что индустрия контентов сохранит устойчивый рост, заявил министр культуры, спорта и туризма Пак По Гюн.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >