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Культура

На территории Чхонвадэ обнаружены реликвии эпохи Корё

Write: 2023-01-04 15:25:43Update: 2023-01-04 15:59:45

На территории Чхонвадэ обнаружены реликвии эпохи Корё

Photo : YONHAP News

Культурные реликвии, которые, предположительно, относятся к эпохе династии Корё, правившей с 918 по 1392 год, были обнаружены на территории бывшего президентского комплекса Чхонвадэ в центре Сеула. Как сообщили 4 декабря в Корейском управлении по охране культурного наследия, реликвии обнаружили в общей сложности в восьми местах. Историки установили, что на месте Чхонвадэ находился один из королевских дворцов династии Корё, а позднее, в период династии Чосон, территория использовалась как задний сад дворца Кёнбоккун. Среди обнаруженных реликвий - куски глиняной посуды и черепица. У основания ограды Чхонвадэ, на месте которой находилась ограда дворца Кёнбоккун, были найдены квадратные камни с вырезанными на них китайскими иероглифами. Археологи считают, что на территории бывшего президентского комплекса необходимо провести дополнительные раскопки. 
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