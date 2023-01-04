26% прибывших из Китая с краткосрочными визами инфицированы

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3 января из Китая в РК прибыли в общей сложности 1.137 человек. По результатам ПЦР-тестов, взятых в международном аэропорту Инчхон у 281 иностранца с краткосрочными визами, у 73 из них подтверждено наличие коронавируса. Таким образом, заражёнными оказались 26% протестированных, или каждый четвёртый. Все они направлены в специальные учреждения для прохождения карантина. Среди 590 человек, прибывших из Китая с краткосрочными визами в течение двух дней и протестированных в аэропорту, подтверждены 136 случаев заражения. Совокупный положительный результат теста составил за два дня в среднем 22,7%. Южнокорейские граждане и зарегистрированные иностранцы покидают аэропорт по прибытии и проходят ПЦР-тестирование в течение 24 часов после пересечения границы. После включения в общую статистику результатов их тестирования общее число завозных случаев инфекции из Китая увеличится. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, третьего января в стране зарегистрированы 78.575 новых случаев COVID-19. Среди них 172 завозных случая инфекции. Это на 109 случаев больше, чем в предыдущий день, а также максимальный показатель за последние три месяца. По данным министерства здравоохранения и социального обеспечения, у 142 человек, прибывших в РК из Китая в течение прошлой недели, подтверждено наличие вируса COVID-19, что составляет порядка 31% от общего числа ввозных случаев заболевания. РК ужесточила карантинные требования в отношении граждан страны и иностранцев, прибывающих из Китая, Гонконга и Макао. Эти меры носят превентивный характер и нацелены на блокирование въезда заболевших на территорию страны.