Сеул может приостановить действие Пхеньянской декларации

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Администрация президента РК рассматривает возможность приостановки действия Пхеньянской декларации, если северокорейская сторона вновь вторгнется на южнокорейскую территорию. Пхеньянскую декларацию, итоговый документ межкорейского саммита, подписали 19 сентября 2018 года тогдашний президент РК Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чон Ын. Как сообщили 5 января в администрации южнокорейского президента, возможность приостановки действия Пхеньянской декларации стала рассматриваться поле того, как накануне президент Юн Сок Ёль поручил управлению национальной безопасности рассмотреть вопрос о приостановке действия межкорейского соглашения в военной области. Оно является приложением к Пхеньянской декларации, предусматривая прекращение всех враждебных действий между Югом и Севером, а также превращение демилитаризованной зоны в зону мира. Северная Корея нарушала данный документ 17 раз, в том числе, 15 раз, начиная с октября прошлого года. Возможность приостановки действия обоих документов рассматривается в связи с тем, что они взаимосвязаны. В Пхеньянской декларации говорится, что стороны будут «полностью соблюдать и добросовестно выполнять» соглашение в военной области. В соответствии с Законом о развитии межкорейских отношений президент РК может приостановить действие всех или части соглашений между Югом и Севером «на определённый период, когда в межкорейских отношениях происходят существенные изменения или когда это необходимо в интересах национальной безопасности или поддержания общественного порядка.