60% южнокорейцев против приватизации транспорта и медучреждений

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Порядка 60% южнокорейцев считают, что железнодорожный транспорт, объекты энергетики и крупные государственные медицинские учреждения не должны быть приватизированы. Передачу данных объектов в частные руки поддерживают порядка 17% южнокорейцев. Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, проведённого с 20 июля по 8 августа прошлого года Корейским институтом государственного администрирования. В нём приняли участие 1.500 взрослых жителей страны и тысяча государственных служащих. Как правило, государственные служащие чаще, чем широкая общественность, были согласны с тем, что эти государственные службы должны находиться в ведении правительства. Подавляющее большинство респондентов высказались за увеличение государственных расходов на общественные нужды. Погрешность при обработке данных, связанных с населением страны, может составить ±2,5%, а с государственными служащими ±3,1% при уровне достоверности 95%.