Северокорейский БПЛА проник в бесполётную зону в Сеуле

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Один из пяти северокорейских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), нарушивших воздушное пространство РК 26 декабря прошлого года, вошёл в бесполётную зону над комплексом зданий администрации южнокорейского президента в Сеуле. Как сообщил на условиях анонимности сотрудник министерства обороны РК, БПЛА ненадолго вошёл в северную часть зоны «P-73» радиусом 3 км 700 метров, но не приблизился к особо охраняемым объектам администрации президента. Ранее Объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК опроверг сообщения СМИ о том, что беспилотник проник в зону «P-73». Его представитель полковник Ли Сон Чжун даже назвал сообщения о проникновения БПЛА в бесполётную зону «ложными и беспочвенными». Южнокорейским военным не удалось сбить беспилотники, что вызвало вопросы по поводу эффективности системы противовоздушной обороны (ПВО), которая показала неспособность обнаруживать, отслеживать и сбивать БПЛА небольшого размера, в особенности, если они летают по аномальным траекториям, меняя скорость и высоту. Начиная с 29 декабря, войска ПВО проводят учения, в ходе которых отрабатывают меры по своевременному обнаружению БПЛА противника и пресечению их полёта. В учениях задействованы средства ПВО и вертолёты.