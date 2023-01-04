Президент РК обещает поддержать отечественную культуру

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Президент РК Юн Сок Ёль обещает приложить усилия для поддержки отечественной культуры. Выступая 4 января на новогоднем мероприятии для деятелей культуры и искусства в Сеульском центре искусств, глава государства сообщил о планах учредить в наступившем году комитет по культуре и искусству, который будет оказывать содействие работникам культуры. Он подчеркнул важность культуры и искусства для создания положительного имиджа страны на международной арене, повышения уровня её привлекательности в качестве партнёра для сотрудничества. На мероприятии присутствовали порядка 80 деятелей культуры и искусств, включая известных исполнителей, режиссёров и писателей. На праздничный концерт были приглашены представители малоимущих и социально незащищённых слоёв населения, деятели культуры с инвалидностью, потомки антияпонских борцов и ветеранов Корейской войны, а также совершившие героические поступки в мирное время.