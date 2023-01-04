Судостроители РК лидируют по числу заказов на дорогостоящие суда

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По итогам 2022 года РК заняла второе место в мире по объёму заказов на морские суда, уступив первое место Китаю. Как сообщили 5 января в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК со ссылкой на британского исследователя глобального рынка судостроения Clarkson Research Services, южнокорейские верфи получили заказы на суда общим объёмом 15 млн 590 тыс. компенсированных брутто-тонн (CGT) на сумму 45 млрд 300 млн долларов. Это 37% мирового объёма заказов. Доля Китая составила 49%. Между тем, южнокорейские судостроители заняли в прошлом году первое место в мире по числу заказов на строительство дорогостоящих и экологически чистых судов. Их доля составила 58% данного сегмента мирового судостроения. На южнокорейских верфях размещены 70% заказов на газовозы и 50% заказов на экологически чистые суда. Крупные отечественные судостроители Korea Shipbuilding & Marine Engineering, Samsung Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering обеспечили себя заказами на три-четыре года вперёд. Правительство РК намерено инвестировать в этом году 130 млрд вон (102 млн долларов) в разработку передовых технологий и подготовку квалифицированных научных кадров с целью дальнейшего повышения конкурентоспособности отечественной судостроительной отрасли.