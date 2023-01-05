Рассматривается возможность возобновления пропаганды в ДМЗ

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Министерство по делам воссоединения РК рассматривает возможность возобновления пропагандистского вещания в демилитаризованной зоне (ДМЗ) через пять лет после того, как оно было прекращено. Вещание, как и отправка на Север пропагандистских материалов с помощью воздушных шаров, станет возможно после приостановки действия межкорейского соглашения в военной области от 19 сентября 2018 года, если Север снова нарушит воздушное пространство РК. Статья 23 Закона о развитии межкорейских отношений даёт президенту право приостанавливать любое соглашение между двумя странами, когда это необходимо для сохранения национальной безопасности. Однако статья 24 запрещает пропаганду на границе с помощью громкоговорителей и листовок. Как сообщили 5 января в министерстве, возможность приостановки соглашения в военной области не означает приостановки действия Пхеньянской декларации, приложением к которой оно является. Представитель министерства предостерёг от неправильного толкования указания президента относительно военного соглашения, подчеркнув, что приостановка рассматривается только для военного соглашения, а не для Пхеньянской декларации.