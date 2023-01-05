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Политика

Северокорейский БПЛА мог вести фотосъёмку в бесполётной зоне

Write: 2023-01-06 10:33:55Update: 2023-01-06 16:03:12

Северокорейский БПЛА мог вести фотосъёмку в бесполётной зоне

Photo : YONHAP News

Национальная служба разведки РК не исключают вероятности того, что северокорейский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), вошедший 26 декабря прошлого года в бесполётную зону в центре Сеула, вёл фотосъёмку комплекса зданий администрации южнокорейского президента. Об этом сообщил 5 января депутат Национального собрания от оппозиционной Демократической партии Тобуро, член парламентского комитета по делам разведки Юн Гон Ён, ссылаясь на доклад ведомства. Он напомнил, что  беспилотник ненадолго вошёл в северную часть бесполётной «P-73» радиусом 3 км 700 метров, где мог сделать фотографии. При этом он не приблизился к особо охраняемым объектам администрации президента. Между тем, другой член парламентского комитета, представитель правящей партии Сила народа Ю Сан Бом заявил, что Национальная служба разведки лишь не исключила возможности проведения фотосъёмки, ничего не утверждая. В ведомстве подтвердили, что воздушное пространство РК нарушили пять северокорейских БПЛА, а не 12, как сообщили ряд СМИ. По данным южнокорейских спецслужб, на вооружении КНДР в настоящий момент находятся около пятисот малогабаритных беспилотников 20 различных моделей, в том числе,  беспилотники-камикадзе. 
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