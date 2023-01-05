В 2023 году РК увеличит экспорт культурных контентов

Photo : YONHAP News

Экспорт корейских культурных контентов планируется довести в этом году до 15 млрд долларов, а к 2027 году до 22 млрд долларов. Об этом говорится в докладе министерства культуры, спорта и туризма, представленном 5 января президенту РК Юн Сок Ёлю. К культурным контентам относится продукция, защищённая авторским правом и доступная для публики. Это, в частности, публикации, музыка, игры, радиопередачи, кинофильмы, мультфильмы, реклама и образовательная информация. В 2021 году экспорт данной продукции достиг рекордного уровня в 12 млрд 400 млн долларов. В этом году, объявленном Годом посещения Кореи, министерство намерено обеспечить поток иностранных туристов в 10 млн человек. Помимо этого, власти планируют значительно повысить уровень культурной и физической активности представителей уязвимых групп населения, в числе которых инвалиды, пожилые люди и другие. Министр Пак По Гюн представил президенту план формирования туристического кластера в центре Сеула, важнейшую роль в котором будет выполнять бывший президентский комплекс Чхонвадэ.