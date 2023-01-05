Финансовые показатели Samsung Electronics ухудшились

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По предварительным данным, в четвёртом квартале прошлого года операционная прибыль Samsung Electronics сократилась на 69% в годовом исчислении, составив 4 трлн 300 млрд вон (3 млрд 300 млн долларов). Как сообщил представитель компании, по сравнению с предыдущим кварталом показатель сократился на 60,37%. Операционная прибыль составила менее 5 трлн вон впервые с третьего квартала 2014 года. Объём продаж снизился на 8,58% в годовом исчислении, составив 70 трлн вон (55 млрд долларов). Ухудшение показателей связывают с сокращением реального дохода жителей страны в условиях высокой инфляции и высокой процентной ставки. Между тем, годовой объём продаж компании оказался рекордным, составив 301 трлн 770 млрд вон (237 млрд долларов). Это на 7,93% больше, чем в предыдущем году. Рубеж в 300 трлн вон превышен впервые.