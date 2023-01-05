РК готовит дополнительные меры стимулирования рождаемости

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Правительство РК рассматривает меры расширения кредитной поддержки многодетных семей и укрепления системы отпусков по уходу за детьми, готовясь к переходу страны к «эпохе сверхстарого общества» в 2025 году. Выступая 5 января на пресс-конференции, заместитель председателя комитета по проблемам низкой рождаемости и старения общества На Гён Вон отметила необходимость инвестиций в решение проблемы низкой рождаемости и оценки эффективности действующей политики в этом вопросе. По её словам, в настоящий момент рассматриваются дополнительные меры, эффективность которых должны почувствовать подростки и молодые семьи. Она отметила, что меры могут коснуться отпусков по уходу за детьми и сокращения рабочего времени при сохранении уровня дохода. Допускается возможность снижения давления на молодые семьи, связанного с погашением кредитных задолженностей. На Гён Вон отметила необходимость создания единого профильного центра, способного проводить масштабную демографическую политику.