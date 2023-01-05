Политические партии РК обменялись обвинениями из-за БПЛА Севера

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Политические партии РК обменялись обвинениями в связи с нарушением северокорейским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) бесполётной зоны в центре Сеула 26 декабря прошлого года. Правящая партия Сила народа подвергла критике главную оппозиционную Демократическую партию Тобуро за то, что она неоднократно возлагала вину за инцидент на администрацию президента Юн Сок Ёля, обвиняя её в некомпетентности. Представитель правящей партии напомнил, что предыдущее правительство даже не знало о том, что северокорейский беспилотник вошёл в воздушное пространство РК в июне 2017 года. Тем временем, председатель Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён призвал президента провести перестановки в правительстве и своей администрации, поскольку правительство потеряло общественную поддержку после инцидента с беспилотником.