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9 января в 1:28 ночи на северо-западе РК произошло землетрясение магнитудой 3,7. По данным Корейской метеорологической администрации, его эпицентр находился в Жёлтом море на глубине 19 км на расстоянии 25 км к западу от уезда Канхва-гун города Инчхона. Первоначально магнитуда землетрясения оценивалась в 4,0, поэтому на мобильные телефоны жителей столичного региона были направлены текстовые сообщения. Позднее она была снижена до 3,7. При землетрясениях магнитудой до 4,0 по 12-уровневой шкале, которая используется в РК, находящиеся в помещении ощущают небольшую вибрацию. Афтершоки интенсивностью до 3,0 ощущались в Сеуле и провинции Кёнгидо, до 2,0 – в городе Сэчжоне, провинциях Канвондо, Чхунчхон-Намдо и Чхунчхон-Пукто. К 2 часам ночи в службу пожарной охраны Инчхона было подано в общей сложности 30 сообщений о землетрясении, но информации о разрушениях и повреждениях зданий не поступало. Это первое с начала текущего года землетрясение в РК магнитудой более 3,0. Предыдущее землетрясение аналогичной силы произошло 29 октября прошлого года в центральной части страны, в уезде Квэсан-гун провинции Чхунчхон-Пукто. Последнее землетрясение в очередной раз продемонстрировало, что на Корейском полуострове нет зон сейсмической безопасности. С 1978 года, когда в РК начались систематические наблюдения за сейсмической активностью, в районе Инчхона произошли 32 землетрясения магнитудой 2,0 и выше. До сих пор самым крупным из них было землетрясение магнитудой 3,2, которое произошло 20 июня 1989 года.