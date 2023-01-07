KDI: Южнокорейская экономика переживает спад

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Южнокорейская экономика переживает спад, который может оказаться продолжительным. Об этом говорится в аналитическом докладе Корейского института развития, опубликованном 8 января. В документе говорится, что в последнее время замедление экономического роста проявляется особенно чётко в сфере производства, что связано с сокращением экспорта. Если прежде в институте отмечали лишь возможность замедления роста, то сейчас о нём говорят как о свершившемся факте. В декабре прошлого года экспорт сократился на 9,5% в годовом исчислении. В ноябре прошлого года производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 3,7% в годовом исчислении. Отмечается некоторый подъём показателей в сфере автомобилестроения при одновременном спаде в сегменте полупроводников и химической отрасли. Производство в сфере услуг выросло на 2,6%. Розничные продажи сократились на 2,2%. Несмотря на снижение темпов роста потребительских цен, положительный эффект данного факта будет ограничен в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги.