Группа BTS получила четыре награды Golden Disc Awards

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Южнокорейская группа BTS получила награды Golden Disc Awards на церемонии, состоявшейся 7 января в Бангкоке. Южнокорейским исполнителям вручены награды в четырёх номинациях: «Альбом года», «Лучший альбом», «Премия за популярность в TikTok». Участник группы J-Hope, дебютировавший со своим сольным альбомом Jack in the Box в июле прошлого года, получил награду в номинации «Поддержка тайских фанатов». Группа установила новый рекорд, получив главную награду «Альбом года» шестой год подряд. Ещё одна южнокорейская группа IVE получила награду «Артист-дебютант года», а её хит Love Dive получил награду «Цифровая песня года». Певец-рэпер Psy, выпустивший свой девятый полноформатный альбом Psy 9th, удостоен звания «Артист года». Со Хён Чжу, вице-президент продюсерского агентства Starship Entertainment, признана лучшим продюсером года.