Ан Чхоль Су выдвинул свою кандидатуру на пост лидера правящей партии

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Депутат Национального собрания РК трёх созывов выдвинул свою кандидатуру на пост лидера правящей партии Сила народа. На пресс-конференции, состоявшейся 9 января в Национальном собрании, он обещал стать тем лидером партии, который помогает президенту, а не тем, кто опирается на него. Он пообещал привести партию к победе на парламентских выборах в 2024 году. «Мы должны завершить смену правительства, победив на парламентских выборах»,- сказал Ан Чхоль Су, подчеркнув, что его с нынешним президентом «связывает общая судьба». Бывший кандидат в президенты, Ан Чхоль Су выбыл из предвыборной гонки, чтобы поддержать Юн Сок Ёля на прошлогодних президентских выборах. Позже Народная партия, которую он возглавлял, объединилась с партией «Сила народа». После победы Юн Сок Ёля на выборах, Ан Чхоль Су возглавлял комитет по приёму президентских полномочий. Комитет по подготовке к выборам лидера правящей партии возглавит бывший депутат Национального собрания трёх созывов Ким Ён У. Одним из основных соперников Ан Чхоль Су на выборах является бывший лидер парламентской фракции партии Сила народа Ким Ги Хён. Адвокат Кан Син Оп и депутат Национального собрания четырёх созывов Юн Сан Хён также выдвинули свои кандидатуры на пост лидера правящей партии. Бывший лидер парламентской фракции партии Сила народа На Гён Вон и бывший кандидат в президенты Ю Сын Мин также рассматривают возможность баллотироваться на пост лидера. Все они являются сильными кандидатами.