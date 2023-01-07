Представители РК и США обсудят цепочки поставок

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Помощник госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандес прибывает 9 января в Сеул для консультаций по ряду экономических вопросов. 10 января он встретится с заместителем министра иностранных дел РК Ли До Хуном, чтобы обсудить пути активизации двустороннего экономического сотрудничества. Будут обсуждаться такие вопросы как повышение устойчивости цепочек поставок и смягчение дискриминационных положений Акта об инфляции в отношении электромобилей южнокорейского производства. В ходе седьмого экономического диалога высших должностных лиц в декабре прошлого года Ли До Хун и Хосе Фернандес подписали совместное заявление, в котором подтвердили приверженность продолжению конструктивных дискуссий для устранения опасений Сеула по поводу отрицательного влияния данного документа на южнокорейских производителей.