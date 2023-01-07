РК и Великобритания сотрудничают в переработке пластиковых отходов

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Химические компании РК и Великобритании - SK Geocentric и Plastic Energy – подписали соглашение о совместном строительстве завода по пиролизу пластиковых отходов. В соответствии с документом, SK Geocentric получит доступ к технологии пиролиза, принадлежащей Plastic Energy, что поможет ускорить реализацию плана строительства в городе Ульсане крупнейшего в Азии завода по переработке 66 тыс. тонн отходов в год. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. Пиролиз относится к технологии, которая превращает пластиковые отходы в сырьё для повторного производства пластика. Процесс считается экологически безопасным, так как вместо сжигания отходов требуется высокотемпературный нагрев в среде с ограниченным доступом кислорода. Подписание контракта состоялось 7 декабря в Лас-Вегасе, в кулуарах выставки высоких технологий CES-2023. Подписи под документом поставили генеральный директор SK Geocentric На Гён Су и коммерческий директор Plastic Energy Бруно Гийон. Строительства завода начнётся в этом году.