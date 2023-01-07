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В Корее

В столичном регионе РК высокая концентрация микропыли

Write: 2023-01-09 15:58:05Update: 2023-01-09 18:28:06

Photo : YONHAP News

9 декабря высокая концентрации микропыли в воздухе сохранялась в столичном регионе – городах Сеуле, Инчхоне и провинции Кёнгидо. По прогнозам синоптиков, такая ситуация сохранится до середины этой недели. Из-за густой пыли в Сеуле плохая видимость,  в связи с чем водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах. Во второй половине дня предупреждение о высокой концентрации микропыли объявлено также для западных районов провинции Канвондо, города  Сэчжона и провинций Чхунчхондо. Качество воздуха в южных регионах страны, в том числе, в провинциях Чолладо и Кёнсандо, восстановилось до нормального уровня. Дополнительных мер по сокращению мелкой пыли, которые были реализованы в девяти городах и провинциях в минувшие выходные дни, 9 декабря принято не было. Пожилым людям и людям с респираторными заболеваниями рекомендуются по возможности воздерживаться от выхода на улицу. В случае нахождения на открытом воздухе необходимо носить маску KF-80 или выше, а воздух в помещении необходимо увлажнять. 
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