Дефицит платёжного баланса РК в ноябре 2021 года – 620 млн долларов

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По предварительным данным Банка Кореи, опубликованным 10 января, дефицит текущего платёжного баланса РК составил в ноябре прошлого года 620 млн долларов. Это первый дефицит за последние три месяца и существенное ухудшение ситуации по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, когда профицит текущего платёжного баланса составил 6 млрд 820 млн долларов. Совокупный профицит платёжного баланса за период с января по ноябрь прошлого года составил 24 млрд 370 млн долларов. Это менее 1/3 показателя за тот же период 2021 года. Экспорт в ноябре сократился на 12,3% в годовом исчислении. Дефицит возник из-за сокращения экспорта на фоне растущих опасений по поводу экономического спада, вызванного ужесточением денежно-кредитной политики в крупных странах и строгими карантинными ограничениями в Китае. Ноябрьский экспорт составил 52 млрд 320 млн долларов, что на 12,3% меньше, чем годом ранее. Продажи полупроводников упали на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сократился также экспорт химической и металлургической продукции. Одновременно импорт вырос на 0,6%, составив 53 млрд 880 млн долларов. Отмечается увеличение импорта сырья и энергоресурсов. Это привело к дефициту товарного баланса в ноябре прошлого года на сумму 1 млрд 570 млн долларов.