Минтруда РК представило рабочий план на 2023 год

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Правительство РК предлагает увеличить максимальный срок отпуска по уходу за ребёнком с одного года до полутора лет. Эта и другие меры поддержки родителей изложены в рабочем докладе министерства труда и занятости на 2023 год. Кроме того, рассматриваются меры стимулирования компаний в найме пожилых людей и повышения их экономической активности в рамках противодействия процессу старения общества. В министерстве одновременно сообщили о планах начать обсуждение вопроса о создании законодательной базы, позволяющей сохранять рабочие места за людьми, достигшими пенсионного возраста. Количество таких мест, подпадающих под программу выплаты субсидий работодателям, будет увеличено с 3 тысяч до 8.300. Между тем, в этом году ведомство определило квоту на выдачу иностранцам рабочих виз Е-9 на уровне 110 тысяч, что является максимальным показателем за всё время с момента начала выдачи данной визы. Эта мера принята в рамках решения проблемы нехватки рабочих рук в промышленности. Рассматриваются поправки в закон, которые позволят иностранным рабочим, повысившим свою квалификацию в результате долгосрочной работы, продолжать трудовую деятельность в стране более десяти лет. В министерстве также намерены разработать меры по повышению безопасности труда. В их основе будет система оценки опасности производственных и других объектов.