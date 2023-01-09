Глава МИД РК побеседовал по телефону с новым коллегой из Китая

Photo : YONHAP News

9 января министр иностранных дел РК Пак Чин поговорил по телефону со своим новым китайским коллегой Цинь Ганом. Глава южнокорейского внешнеполитического ведомства поздравил Цинь Гана с новым назначением. Стороны обозначили стремление к развитию двусторонних отношений, исходя из обоюдных интересов Сеула и Пекина. Они согласились с необходимостью сотрудничать в реализации договорённостей, достигнутых в ходе южнокорейско-китайского саммита, состоявшегося в ноябре прошлого года. Министры договорились активизировать взаимные обмены в различных сферах и на разных уровнях. Одновременно решено приложить совместные усилия для решения проблем микропыли и изменения климата, а также цепочек поставок и свободной торговли. Министры договорились поддерживать тесное взаимодействие на разных уровнях по вопросам, связанным с Корейским полуостровом. Цинь Ган, бывший посол Китая в США, возглавил МИД вместо Ван И, который занимал пост министра с 2013 года.