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В мире

Вооружённые силы РК – на восьмом месте по численности в мире

Write: 2023-01-10 11:48:12Update: 2023-01-10 11:52:21

Вооружённые силы РК – на восьмом месте по численности в мире

Photo : YONHAP News

Северная Корея занимает четвёртое место по численности вооружённых сил, составляющей 1 млн 200 тыс. человек. Об этом сообщила 10 января радиостанция «Свободная Азия» со ссылкой на компанию World Atlas, представляющую карты мира и региональную статистику. На первом месте Китай – 2 млн военнослужащих. Далее следуют Индия (1 млн 450 тыс.), США (1 млн 390 тыс.), КНДР (1 млн 200 тыс.), Россия (850 тыс.). РК на восьмом месте с показателем 555 тыс. военнослужащих. Эксперты указывают, что численность армии не является показателем её боеспособности.  В рейтинге сильнейших армий мира в 2023 году по их боевой мощи, опубликованном международной компанией Global Firepower, на первом месте США, на втором Россия, на третьем Китай. В первую десятку вошли также Индия, Великобритания, РК (шестое место), Пакистан, Япония, Франция и Италия. 
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