Представители РК и США обсудили экономическое сотрудничество

Photo : YONHAP News

Замминистра иностранных дел РК Ли До Хун и помощник госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандес обсудили 10 января в Сеуле вопросы экономического сотрудничества между РК и США. Были затронуты проблемы восстановления цепочек поставок, сотрудничество в сфере технологий, а также возможность смягчения дискриминационных положений Акта об инфляции в отношении электромобилей южнокорейского производства. Обсуждались также результаты реализации пунктов совместного заявления об экономическом сотрудничестве, сделанного 12 декабря прошлого года в рамках заседания южнокорейско-американского экономического совета (SED). В заявлении отражено стремление сторон к сотрудничеству в укреплении системы цепочек поставок, развитии ключевых и новых технологий, в сферах инвестиций и экспорта.