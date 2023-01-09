В РК разрабатывают средства радиоэлектронной борьбы с БПЛА

Photo : YONHAP News

Проникновение 26 декабря прошлого года пяти северокорейских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушное пространство РК выявило явные недоставки отечественной системы противовоздушной обороны. Основная проблема состоит в том, что ни один из пяти беспилотников не был сбит. Зенитные орудия неэффективны против БПЛА небольшого размера, а применение боевых вертолётов осложняется рисками, связанными с возможным ущербом зданиям и сооружениям. Хорошим решением в этой ситуации выступает антидроновое ружье Jammer, которое способно оказывать радиоэлектронное и оптическое воздействие на беспилотники малого размера. Устройство блокирует радиоволны и сбивает дрон, нарушая работу GPS. Однако выяснилось, что в пограничных подразделениях такого оружия нет. Это связано с тем, что в стране пока не создали средства радиоэлектронной борьбы, отвечающие всем требованиям военных. После инцидента с беспилотниками в качестве экстренной меры подразделения снабдили гражданскими средствами радиоэлектронной борьбы. Они поступили в распоряжение армейских корпусов в столичном и других регионах страны. Их используют для обеспечения защиты важных энергетических и других объектов. Некоторые из них были переданы военным для размещения в боевых частях, где, помимо прочего, они испытываются в рамках разработки образцов для военных нужд. Изначально планировалось, что антидроновые ружья военного назначения будут разработаны до января 2026 года, но с учётом недавнего инцидента сроки решено сократить.