Китай приостановил выдачу краткосрочных виз гражданам РК

Photo : YONHAP News

10 января посольство Китая в РК объявило о прекращении выдачи краткосрочных виз всех видов гражданам РК, включая визы, связанные с посещением родственников, бизнесом, туризмом и лечением. Посольство обнародовало это решение в своём аккаунте в соцсети WeChat, сославшись на инструкцию из Пекина. Решение может быть скорректировано, если Сеул отменить свои «дискриминационные ограничения в отношении граждан Китая»,- говорится в сообщении посольства. Правительство РК ужесточило требования для прибывающих из Китая, приостановив выдачу краткосрочных виз и потребовав от всех прибывающих пройти ПЦР-тест. 3 января представитель МИД КНР заявил, что меры реагирования на COVID-19 должны быть научно обоснованными и не использоваться для политических манипуляций или дискриминации. 9 января новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган в телефонном разговоре с министром иностранных дел РК Пак Чином выразил обеспокоенность по поводу ужесточения Сеулом карантинных мер.