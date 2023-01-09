Установлены имена части корейцев, работавших в шахте Садо

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Установлены имена 745 корейцев, принудительно мобилизованных на работу в шахте Садо. В декабре 2021 года музей города Садо представил телерадиокомпании KBS списки рабочих, по которым им выдавали табачные пайки. В них указывались японские и корейские имена рабочих, их возраст, а также причины, по которым выдача табака прекращалась. В числе причин - побег, наказание за различные проступки и другие. Выявила имена рабочих Чон Хе Гён, представитель гражданской организации, которая занимается проблемами принудительной трудовой мобилизации. Таким образом, установлены имена половины из полутора тысяч корейцев, чей труд принудительно использовался на шахте. Списки были составлены после 1943 года. Найти более подробные списки, которые составляли японские власти и компания Mitsubishi, управлявшая шахтой, не представляется возможным. Владельцы шахты признают, что в 1945 году на ней работали 1.519 корейцев, однако они представили южнокорейской стороне имена лишь 150 человек. Токио пытается включить шахту Садо в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как ценный памятник технологий и системы добычи полезных ископаемых в период с 16-го до середины 19-го века. Более поздний период, включая принудительный труд, в письме, направленном в ЮНЕСКО, не упоминается.